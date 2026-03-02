¿Lluvias durante el “súper lunes”? Revisa las zonas del centro del país que podrían tener precipitaciones durante la jornada

Se espera que las mayores precipitaciones se produzcan entre las regiones de O'Higgins y Ñuble.

En el marco del primer lunes de marzo -también denominado como “súper lunes” por el aumento en la cantidad de personas en las calles tras el término de febrero- se pronostican lluvias para algunos sectores de la zona centro del país, entre ellos, Santiago.

De acuerdo con MeteoRed, durante este lunes se concentrarán las precipitaciones entre las regiones de O’Higgins y Ñuble.

No obstante aquello, podrían registrarse chubascos débiles en la Región Metropolitana. Para esta jornada, en Santiago se espera una “máxima de 28 °C con un 30 % de probabilidad de precipitaciones”.

Del mismo modo, el sitio especializado advierte que “el evento será más significativo desde el Maule hacia el sur. Talca podría recibir hasta 18 mm, mientras que en Chillán los acumulados podrían alcanzar los 30 mm, siendo uno de los puntos más favorecidos”.

“En sectores costeros como Constitución, Cobquecura y Concepción, los montos serán menores, variando entre 2 y 6 mm aproximadamente”, indicaron.