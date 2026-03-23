Las nuevas urgencias legislativas del Gobierno: Control de identidad en fronteras y rendición de cuentas en Gendarmería

El Ejecutivo ingresó nuevas urgencias legislativas al Congreso. Por ejemplo, puso en tabla con suma urgencia el proyecto que modifica la Ley N°20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, así como la iniciativa que establece que el personal de Gendarmería de Chile efectúe declaraciones de intereses y patrimonio.

Este lunes, el Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó nuevas urgencias legislativas en el Congreso.

En concreto, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia detalló que, en el caso de los proyectos con discusión inmediata, se aplicó esta urgencia a dos iniciativas.

Cabe recordar que el pasado 16 de marzo el Ejecutivo presentó ante el Parlamento la tramitación de 20 proyectos de ley, de los cuales tres quedaron con discusión inmediata y 13 con suma urgencia.

Discusión inmediata

Se renueva la urgencia para el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado (Boletín 15975-25).

Se renueva la urgencia para el proyecto que modifica la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional (Boletín 15261-25)

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09).

Suma urgencia

Proyecto que modifica la Ley N°20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones (Boletín 15528-25).

Proyecto que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, conforme a la Ley N°20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses (Boletín 16985-06) .

. Proyecto que modifica el Código Penal para establecer una excepción a la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no existan antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile (Boletín 16773-07).

Proyecto que modifica la Ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, en materia de quórum necesario para revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley e indicaciones (Boletín 18107-07).

Urgencia simple