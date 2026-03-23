Las nuevas urgencias legislativas del Gobierno: Control de identidad en fronteras y rendición de cuentas en Gendarmería
Por CNN Chile
23.03.2026 / 21:21
El Ejecutivo ingresó nuevas urgencias legislativas al Congreso. Por ejemplo, puso en tabla con suma urgencia el proyecto que modifica la Ley N°20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, así como la iniciativa que establece que el personal de Gendarmería de Chile efectúe declaraciones de intereses y patrimonio.
Este lunes, el Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó nuevas urgencias legislativas en el Congreso.
En concreto, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia detalló que, en el caso de los proyectos con discusión inmediata, se aplicó esta urgencia a dos iniciativas.
Cabe recordar que el pasado 16 de marzo el Ejecutivo presentó ante el Parlamento la tramitación de 20 proyectos de ley, de los cuales tres quedaron con discusión inmediata y 13 con suma urgencia.
Discusión inmediata
- Se renueva la urgencia para el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado (Boletín 15975-25).
- Se renueva la urgencia para el proyecto que modifica la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional (Boletín 15261-25)
- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09).
Suma urgencia
- Proyecto que modifica la Ley N°20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones (Boletín 15528-25).
- Proyecto que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, conforme a la Ley N°20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses (Boletín 16985-06).
- Proyecto que modifica el Código Penal para establecer una excepción a la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no existan antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile (Boletín 16773-07).
- Proyecto que modifica la Ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, en materia de quórum necesario para revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley e indicaciones (Boletín 18107-07).
Urgencia simple
- Proyecto que modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (Boletín 16857-07).
- Proyecto que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga (Boletín 8654-15).
- Proyecto que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales (Boletín 16777-07).
- Proyecto que modifica la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para impedir el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento correspondiente (Boletín 18030-12).
- Proyecto que modifica la Ley N°21.600 para condicionar la recalificación de los actuales sitios prioritarios a la dictación del reglamento respectivo (Boletín 17997-12).
- Proyecto que modifica la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública para elevar los estándares de transparencia corporativa exigidos a las empresas públicas (Boletín 16746-06).
- Proyecto de ley que fortalece el régimen de sanciones y la supervigilancia del proceso de análisis químico de las sustancias incautadas en el marco de la Ley 20.000 (Boletín 17657-25).
- Proyecto que modifica el Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud (Boletín 17235-07).
- Proyecto sobre la improcedencia de medida cautelar en caso de legítima defensa (Boletín 15630-07).
- Proyecto que modifica diversos cuerpos legales para restringir el acceso de reincidentes a la libertad condicional (Boletín 16877-07).
- Proyecto que modifica la Ley N°20.084, que establece el sistema de responsabilidad penal adolescente, para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad (Boletín 15589-07).