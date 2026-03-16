Desde migración irregular hasta seguridad nuclear: Los 20 proyectos de ley que el Gobierno puso en tabla con urgencia

El ministerio informó que este lunes ingresó al Congreso urgencias legislativas para una veintena de iniciativas. Entre las prioridades con discusión inmediata figuran la tipificación del ingreso clandestino, la incorporación de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) informó que durante la tarde de este lunes ingresó al Congreso Nacional urgencias legislativas para la tramitación de 20 proyectos de ley, en una señal de priorización sobre materias de seguridad, migración, sistema penitenciario y crimen organizado.

Discusión inmediata, suma urgencia y urgencia simple

De acuerdo con el comunicado de la cartera, tres iniciativas quedaron con discusión inmediata. Se trata del proyecto que modifica la ley de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional; la reforma constitucional para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; y la iniciativa que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para la prevención y alerta de actividades vinculadas al crimen organizado.

A ello se suman 13 proyectos con suma urgencia, entre ellos una reforma constitucional sobre ingreso y permanencia de extranjeros en el país y sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la seguridad nacional. También figuran medidas para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales, crear un tipo penal especial por daños a infraestructura penitenciaria y reforzar la seguridad del Metro de Santiago.

Dentro de ese mismo bloque, Segpres incluyó propuestas para exigir la exhibición de un documento de identidad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, endurecer sanciones por evasión en el transporte público y restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal.

La nómina de proyectos con suma urgencia también incorpora materias ajenas al eje estrictamente de seguridad, como el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la Ley de Patrimonio Cultural, normas para facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, cambios a las sociedades anónimas deportivas profesionales y la regulación de la comercialización de productos farmacéuticos para sancionar su venta ilegal.

En tanto, con urgencia simple quedaron cuatro iniciativas: la modificación al Código Procesal Penal para ampliar el plazo máximo de flagrancia; cambios al subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común; ajustes a la Ley de Seguridad Nuclear para priorizar autorizaciones sanitarias de materiales radioactivos; y el establecimiento de un derecho de atención preferente para ciertos trámites y prestaciones sociales.

Revisa todos los proyectos

Discusión inmediata

Modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado.

Suma urgencia

Modifica la Carta Fundamental en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, y de la función de las Fuerzas

Armadas para el resguardo de la seguridad nacional.

Amplía la penalización del artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales.

Crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria.

Modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago.

Modifica la ley N° 20.000 para incorporar circunstancias agravantes en delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Exige exhibir un documento de identidad y otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.

Modifica leyes para mejorar la fiscalización y aumentar sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros.

Modifica la ley de Migración y Extranjería para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal.

Modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.

Ley de Patrimonio Cultural.

Modifica diversos cuerpos legales para facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales.

Modifica la ley N° 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, conflictos de interés y participación de los hinchas en la propiedad.

Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal.

Urgencia simple