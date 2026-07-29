Las Condes lidera el listado: Revisa las comunas con más hogares beneficiados con la exención de contribuciones

En el marco de la votación del mecanismo de compensación para los municipios que se plantea en la megarreforma, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) presentó una lista con la cantidad de hogares que se verían beneficiados según comuna con la exención del pago de contribuciones.

Esta lista fue dada a conocer a pocos días de que el Senado vote la normativa de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, programada para el 4 de agosto, que busca fijar el mecanismo de compensación fiscal para los municipios, los cuales verán reducidos sus ingresos tras la exención del pago de contribuciones a personas mayores de 65 años.

Según consigna Emol, la medida beneficiará a adultos mayores de 65 años (personas naturales) que sean propietarios de inmuebles habitacionales afectos a contribuciones. El beneficio se limitará a una sola propiedad por titular, priorizando aquella de mayor avalúo fiscal o con el giro más alto en caso de valores iguales.

El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, mencionó al citado medio que “dijimos que era posible eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores sin afectar a las municipalidades y lo logramos. Cuidar a quienes nos cuidaron es un deber de justicia y pudimos avanzar gracias al diálogo que tuvimos con los alcaldes, que derivó en una compensación total de los recursos para todos los municipios”.

“El fondo común municipal no se toca, tampoco se tocan los recursos de las municipalidades; los municipios que más recaudan siguen apoyando a los que tienen menos y más necesidades”, agregó.

Top 10 comunas más beneficiadas