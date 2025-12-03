Lago Chungará: Retiran más de 7 mil litros de aceite de soya a 10 días del derrame y reportan muerte de 31 aves

Hasta el 1 de diciembre se han retirado 7.400 litros de aceite, “es decir, en 10 días logramos extraer un 30% de los 25 mil litros derramados en el pavimento, el bofedal altoandino y el Lago Chungará”, indicó el director regional de Conaf, Lino Antezana.

A 10 días del derrame, se ha logrado la extracción de 7.400 litros de aceite de soya desde el Lago Chungará, incluyendo el sector del bofedal altoandino a la altura del km 179 de la Ruta 11-CH, al interior del Parque Nacional Lauca (Región de Arica y Parinacota).

La empresa a cargo de las labores de limpieza, SpillTech, incorporó 10 nuevos trabajadores al equipo, sumando 20 personas dedicadas exclusivamente a la remoción del contaminante, que también se almacenó en los senderos que conectan el bofedal con el Lago, desde donde se retiraron 600 kilos de tierra.

El director regional de Conaf, Lino Antezana, señaló que el avance “fue posible gracias a la colaboración entre distintas instituciones públicas que velan por el cuidado del medioambiente y trabajan en el territorio”.

“De forma inmediata, desde la Delegación Presidencial Provincial se adoptaron medidas legales para buscar responsabilidades, y en solo 4 días se contrató mano de obra especializada, con todos los permisos ambientales vigentes para contener la emergencia”, añadió.

Derrame de aceite de soya en Lago Chungará: Se reportó muerte de fauna

Conaf comunicó que el Lago Chungará tiene un diámetro de 21,5 km y está dividido en seis sectores para el monitoreo de aves por parte de guardaparques, albergando un total promedio mensual de 16 mil aves. La emergencia impactó al sector 2, frente a la guardería de Conaf.

Sandro Maldonado, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, señaló que de esas 16 mil aves “las especies más abundantes son la tagua gigante, la tagua chica y el blanquillo, que es un zambullidor, que tienen todo su ciclo reproductivo y de vida en este lugar como residentes permanentes”.

Entre el 20 y el 30 de noviembre, se confirmó la muerte de 31 ejemplares en el Sector Chungará, los que corresponden al 0,20% de la población de avifauna total del lago.

“Nos estamos preparando para realizar un buen trabajo de remediación, que nos permita propiciar la recuperación efectiva de la población afectada, que si bien es marginal, no deja de ser relevante cuando nos referimos a especies nativas, que además de su aporte ecológico, tienen un rol muy relevante asociado a la contemplación, a partir del ecoturismo que se da en el lugar”, indicó Maldonado.

Por otro lado, el director regional de Conaf informó que entre el 28 y el 29 de noviembre hubo lluvias, lloviznas intermitentes, chubascos breves y relámpagos en el sector Chungará, pero que de igual modo continuó la extracción manual de aceite de soya en superficie y orillas del lago mediante paños absorbentes, mangas, almohadillas y geotextiles.

También se siguió con la instalación de barreras de contención en sectores de mayor concentración y el uso de embarcaciones para retirar el aceite concentrado en la orilla, a 1 metro de profundidad.