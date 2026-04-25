La U gana el Clásico Universitario con gol de Juan Martín Lucero

En el Estadio Nacional se disputó la edición 202 del Clásico Universitario del fútbol chileno, donde Universidad de Chile se impuso por la cuenta mínima ante Universidad Católica.

El conjunto azul comenzó dominando el encuentro y abrió el marcador tempranamente. A los 15 minutos un tiro de esquina ejecutado por Agustín Arce fue cabeceado en e área, balón que aprovechado por Juan Martín Lucero para marcar el 1-0.

La U mantuvo el control durante la primera parte del juego, pero el marcador se mantuvo al término de los primeros 45 minutos.

En la segunda etapa, los ingresos de Fernando Zuqui y Sebastián Arancibia le dieron un nuevo aire a Universidad Católica, que mejoró su posesión y protagonismo en el juego. Sin embargo, el cuadro cruzado no logró concretar sus ocasiones frente al arco defendido por Gabriel Castellón.

Por su parte, los dirigidos de Fernando Gago pudieron aumentar el marcador tras disparo de Marcelo Morales, pero Vicente Bernedo detuvo el balón.

Con este resultado, Universidad de Chile alcanza los 17 puntos y trepa al sexto lugar de la tabla, mientras que la UC queda en la quinta posición con el mismo puntaje, pero con mejor diferencia de gol.

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