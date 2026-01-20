La dura respuesta del futuro ministro Campos al Partido Radical: “No sé si un partido en extinción tendrá facultades para hacerlo”

Es más, Campos tuvo duras palabras para el gobierno de Gabriel Boric. “Yo no voté por el presidente Boric. Anulé el voto (...) Es el gobierno más malo desde el retorno a la democracia".

Jaime Campos, hombre fuerte de la exconcertación, fue nombrado como nuevo ministro de Agricultura del futuro gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo.

En ese sentido, la previa había estado marcada por las advertencias de su partido, el Partido Radical, que lo amenazó con pasarlo a su Tribunal Supremo en caso de asumir el cargo, cosa que se confirmó este martes.

“En respeto a los principios fundantes de la colectividad y los acuerdos electorales adoptados por los órganos superiores del partido, se verá en la obligación de denunciar al tribunal supremo dicha situación, con requerimiento de expulsión del correligionario Jaime Campos, si es que no renuncia a su militancia con antelación”, había advertido el timonel radical, Leonardo Cubillos a La Tercera, consultado por el tema.

Ante dicha advertencia, Campos no se mostró asustado y respondió en duros términos a la dirigencia radical.

“Yo soy radical de mucho antes que los dirigentes del partido”, afirmó. En tanto, frente a la posibilidad de ser llevado al Tribunal Supremo de la colectividad, contestó desafiante: “Que me pasen. Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades para hacerlo”, señaló.

“Yo no tengo que consultarle a nadie sobre eso”, añadió respecto a la decisión de asumir el cargo.

Es más, Campos tuvo duras palabras para el gobierno de Gabriel Boric. “Yo no voté por el presidente Boric. Anulé el voto (…) Es el gobierno más malo desde el retorno a la democracia”.