Jaime Campos, histórico de la exConcertación, que se negó a cerrar Punta Peuco y que hoy asume como ministro de Kast

El presidente electo, José Antonio Kast dio a conocer este martes el listado de ministros que lo acompañarán en su arribo a La Moneda el 11 de marzo.

Entre el listado, uno de los nombres que más destacó fue el de Jaime Campos, histórico de la exconcertación, que sirvió como secretario de Estado en las administraciones de Ricardo Lagos (Agricultura) y Michelle Bachelet (Justicia).

Su arribo a la cartera de Agricultura, al mando del gobierno de republicanos, se da de forma independiente a la directiva del Partido Radical, tienda en la que milita y que ya amenazó con expulsarlo en caso de asumir algún ministerio de Kast, cosa que se concretó hoy.

“En respeto a los principios fundantes de la colectividad y los acuerdos electorales adoptados por los órganos superiores del partido, se verá en la obligación de denunciar al tribunal supremo dicha situación, con requerimiento de expulsión del correligionario Jaime Campos, si es que no renuncia a su militancia con antelación”, había advertido el timonel radical, Leonardo Cubillos a La Tercera, consultado por el tema.

Pero esta no es la única polémica o discrepancia protagonizada por Campos. En la retina permanece su paso como ministro de Justicia de Bachelet, donde se le apuntó como el responsable de no concretar el cierre del Penal Punta Peuco y que había sido ordenado por la Mandataria el último día de su segunda administración.

“A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?””, afirmó en un video de 8 minutos que se difundió en la masonería en 2018 y donde abordó la situación.

Campos agregó que “a horas de la transmisión del mando, un acto de esta especie lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana chilena en materia de transmisión de mando, y con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo”.