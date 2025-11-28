La disputa por el pato de BancoEstado: Hijos del creador exigen más de $3 mil millones al banco en demanda

Los herederos de Santiago Nattino presentaron una acción judicial por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual ante el 21° Juzgado Civil de Santiago.

BancoEstado fue demandado por la propiedad intelectual de uno de sus principales emblemas corporativos: el pato de BancoEstado.

Según la información revelada por La Tercera, a mediados de octubre, los hijos de Santiago Nattino Allende -creador del personaje y quien murió hace más de 40 años- presentaron una demanda ante el 21° Juzgado Civil de Santiago contra el banco.

Esta fue interpuesta por una presunta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, y fue declarada como admisible por parte del tribunal.

En la demanda, detallan que “de los casi 200 afiches que participaron en el concurso, se destacaron dos afiches que resultaron ganadores en las dos primeras categorías mencionadas. Dichas obras fueron creadas por el destacado artista plástico chileno, don Santiago Esteban Nattino Allende. Bajo los seudónimos de ‘Rayonhill’ y ‘54’, respectivamente, en las categorías de ‘El Ahorro ‘y ‘El Bono Reajustable’, don Santiago Nattino obtuvo el primer lugar, por sobre grandes cartelist Ahorro” y “El Bono Reajustable”, don Santiago Nattino obtuvo el primer lugar, por sobre grandes cartelistas de la época como Carlos Sagredo, Themistocles (Themo) Lobos y Edmundo Cifuentes”.

Dentro de la acción judicial además se adjuntó una foto de La Nación de agosto de 1954 en la que se publicaron los resultados del concurso público en el que ganó el diseño del pato de BancoEstado.

Además, puntualizaron que “a pesar de que el Banco del Estado reconoce en diversas oportunidades que la obra original del Pato de BancoEstado fue creada en 1954 por don Santiago Nattino, en otras oportunidades desconoce abiertamente la autoría atribuyéndola a profesionales del mismo Banco y de la Agencia de Publicidad BBDO”.

En sus descargos, la entidad bancaria indicó que “no es efectivo, como lo señala reiteradamente el demandante, que el título de la obra haya sido Pato BancoEstado. Es el propio demandante quien cita una página web donde aparece dicha información”.

“El afiche no se utilizó posteriormente como imagen corporativa del Banco, ni en publicidad, ni tampoco para asociar al Banco con un niño montado sobre un ave; fue simplemente uno de los muchos afiches premiados en los concursos realizados en la década de 1950”, indicaron.

BancoEstado además apuntó a que “mi representado es titular de los derechos de autor sobre el personaje del pato que utiliza en sus campañas publicitarias, y detenta todas las facultades contempladas en la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual”.