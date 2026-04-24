“La discusión con el ministro Quiroz no fue tan simpática”: Parisi revela tenso diálogo en medio de negociaciones por el Plan de Reconstrucción Nacional

Momentos de alta fricción en las conversaciones con el Ejecutivo fueron parte del proceso que acompañó la elaboración de la megarreforma, según relató Franco Parisi, en conversación con Radio Duna. “La discusión con el ministro Quiroz no fue tan simpática. Hubo momentos donde estuvo a punto de caerse la conversación”, afirmó, aludiendo a los episodios más complejos del diálogo.

Pese a esas dificultades, el dirigente destacó que el trabajo conjunto se ha extendido por varias semanas. “Estamos trabajando coordinadamente y hasta ahora estamos muy unidos. No fue que nos levantamos un día y dijimos pongámonos de acuerdo, llevamos 45 días trabajando en esta operación”, sostuvo sobre la relación entre el Partido de la Gente y el Gobierno en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional.

En cuanto a uno de los puntos que generó controversia, el impuesto dirigido a las pymes, Parisi descartó que se trate de una incorporación reciente. “Estuvo siempre. Lo conversé personalmente con el ministro Quiroz. Se anunció el día miércoles con toda la bancada nuestra en el Parlamento, al día siguiente al parecer hubo un problema de comunicación o fue una estrategia comunicacional del Gobierno”, señaló.

Sobre el contenido general de la propuesta, el economista planteó reparos a las metas planteadas en el informe financiero. “Es bastante positivista. Va a ser difícil que se logren las metas que acompañan al informe financiero. Ojalá que así sea”, indicó.

A ello sumó cuestionamientos a los plazos proyectados por el equipo económico, afirmando que “una apuesta un poco atrevida del equipo del ministro Quiroz en términos de su viabilidad, la proyección al 2035 de que se equilibrarían las cuentas, es un poquito osado”.

Finalmente, resaltó el rol de su colectividad en la configuración del proyecto, asegurando que “al paquete entregado por el Presidente Kast le faltaba corazón y nosotros le pusimos corazón, la calle y el dolor de la gente”.