Kast y asesinato de niño de 12 años en San Bernardo: “Las cifras han mejorado en temas de homicidios y de portonazos, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia”

El Presidente José Antonio Kast se refirió al asesinato de un niño de solo 12 años en San Bernardo, el que fue arrastrado por varios kilómetros luego de sufrir una encerrona.
Luego del hecho -ocurrido durante la madrugada de este martes– el mandatario abordó la situación durante una pauta pública esta jornada.
Sobre el caso, apuntó a que “un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. 12 años. 12 años equivale más o menos a séptimo básico que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático”.
Del mismo modo, señaló que “nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia“.
“Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución, de la acción penal, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia, porque solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino, porque el dolor no se calma“, añadió.
Finalmente, sostuvo que “en algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños en manos del crimen organizado. Gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad y porque nuestras políticas públicas han llegado tarde”.
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