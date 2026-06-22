Kast felicita a De la Espriella tras ganar en Colombia: “Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina”

El presidente José Antonio Kast felicitó este lunes al nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella.

A través de sus redes sociales, el mandatario chileno reveló que llamó a De la Espriella tras su victoria contra Iván Cepeda, el candidato del actual oficialismo colombiano liderado por Gustavo Petro.

“Acabo de comunicarme con Abelardo De la Espriella, Presidente electo de Colombia y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones”, publicó en X.

Añadió: “Espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia. Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina“.

Acabo de comunicarme con Abelardo De la Espriella, Presidente electo de Colombia y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones. Espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia. Las ideas… pic.twitter.com/hquSi6f6fu — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 22, 2026

El candidato de la derecha ganó la segunda vuelta con un 49,66% de los votos, frente al estrecho 48,7% que obtuvo el candidato izquierdista.

Además, De la Espriella no recibió solo las felicitaciones de Kast, sino también las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien apostó por construir una “relación sólida” con Colombia tras su victoria, según consignó EFE.

“¡Felicitaciones a ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países”, compartió por Truth Social.

Con el triunfo del ultraderechista, se suma otro país aliado o colindante con las ideas del Gobierno de Trump en Latinoamérica, el cual hasta ahora está conformado por: