Kast anunciará hoy a su gabinete: Los nombres que serán parte del futuro Gobierno

El presidente electo ya tiene listos los 25 nombres que serán parte de su primer gabinete a partir del 11 de marzo.

Para las 20:30 horas de este martes está programado que el presidente electo José Antonio Kast presente a su futuro gabinete.

El tema no ha estado exento de controversias, ya que distintos personeros han criticado la inclusión de mayor cantidad de independientes.

De todos modos, Kast ya tiene los nombres que serán parte de su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

“Lo que se ve es un equilibrio muy bien logrado entre las fuerzas políticas que en su momento estuvieron en el Rechazo de 2022 y grandes personas, talentos, personas con trayectoria, que vienen desde la independencia, pero que van a contribuir con toda su energía, fuerza y talento a sacar adelante los grandes problemas y crisis por los cuales está atravesando Chile”, señaló el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Los nombres del gobierno de Kast

Esta jornada, el Ministerio Público informó la renuncia de la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

Si bien no se señaló directamente que Steinert será parte del Gobierno de Kast, ha trascendido que encabezará el Ministerio de Seguridad Pública desde el 11 de marzo.

Otro de los nombres que ya está listo es el de Santiago Montt, quien liderará la cartera de Minería.

Así lo anunció la minera Los Andes Copper en un comunicado: “Santiago Montt ha sido designado como Ministro de Minería del gobierno entrante del presidente José Antonio Kast en Chile, y ha presentado su renuncia al cargo de gerente general de la compañía”.

Los Andes Copper announces that Santiago Montt has been appointed as Minister of Mines for the incoming government of President Jose Antonio Kast in Chile, and has submitted his resignation from the position of CEO of the Company. Antony Amberg, Chief Geologist, has been… pic.twitter.com/ZFehsEHiiX — Los Andes Copper (@LosAndesCopper) January 20, 2026

En el caso del Partido Social Cristiano (PSC), su representación en el futuro Gobierno quedaría en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con la secretaria general de la colectividad, Judith Marín.

Asimismo, el abogado Fernando Barros asumirá la cartera de Defensa, mientras que Fernando Rabat —exintegrante de la defensa de Augusto Pinochet— liderará el Ministerio de Justicia.