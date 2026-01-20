Fiscal Trinidad Steinert renuncia al Ministerio Público: Sería futura ministra de Kast

Su salida se debe a una "determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional", señaló la Fiscalía en un comunicado.

El Ministerio Público informó sobre la renuncia de la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera.

La persecutora presentó su renuncia debido a una “determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

“El nombramiento de autoridades de gobierno constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, en la cual el Ministerio Público no participa ni incide, manteniendo su plena autonomía e independencia constitucional”, indica el escrito.

Esto, ya que Steinert es la carta de José Antonio Kast para encabezar el Ministerio de Seguridad Pública.

Desde la Fiscalía Regional de Tarapacá aseguraron que continuarán “funcionando con total normalidad, activándose los mecanismos institucionales previstos para asegurar su adecuada conducción y la continuidad del trabajo investigativo y de atención a las víctimas y a la ciudadanía”.

“El Ministerio Público seguirá cumpliendo su labor con independencia, más allá de los cambios que se produzcan en otros poderes del Estado, y le desea el mayor de los éxitos a la fiscal Steinert en esta nueva etapa profesional”, aseveraron.

¿Quién es Trinidad Steinert?

Steinert es egresada de Derecho de la Universidad Central de Chile y tiene un Magíster en Reforma Procesal Penal en la misma casa de estudios.

Entre 2000 y 2005 fue directora Zonal Centro de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.

Ingresó al Ministerio Público el año 2005, como fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Entre 2005 y 2021 se desempeñó como fiscal adjunta de la zona sur de la Región Metropolitana, especializándose en delitos violentos y robos.

Desde 2017 a 2019 ejerció la presidencia de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, mientras que entre 2018 y 2019 fue vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales.

Desde febrero de 2021 fue fiscal adjunta jefe de Arica y Parinacota, con la especialidad en el delito de tráfico de migrantes.

Ya en febrero de 2024 asumió como fiscal regional de Tarapacá.

Desde el Ministerio Público destacan su “amplia labor de docencia, ejerciendo como profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Escuela de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Universidad de Tarapacá, y le ha tocado ser expositora en encuentros nacionales y extranjeros”.