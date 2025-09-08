Kaiser tras renuncia de Francisco Vidal a TVN: “Espero que la ministra Vallejo siga su ejemplo”

El candidato presidencial respaldó la renuncia de Vidal al directorio de TVN, afirmando que su salida era necesaria si buscaba involucrarse en la campaña de Janet Jara.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió este lunes a la renuncia de Francisco Vidal al directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), calificando la decisión como “adecuada” y cuestionando el desempeño del canal público durante su gestión.

“Me parece muy bien que el director de televisión nacional haya renunciado si él efectivamente quería participar activamente de la campaña política en curso”, señaló Kaiser, en alusión al rol de Vidal como jefe de campaña de la candidata oficialista Janet Jara (PC).

En su declaración, el diputado y aspirante a La Moneda cuestionó que el exministro mantuviera un rol en la señal estatal mientras asumía funciones políticas. “No era aceptable que él arrastrara entonces a TVN en su cruzada personal”, afirmó.

Además, Kaiser aprovechó la ocasión para criticar los resultados financieros del canal bajo la administración de Vidal, afirmando que “durante su gestión los números de TVN no lo han acompañado y se ha transformado en una empresa deficitaria, lo cual es una carga insoportable para el Estado”.

“Le deseo lo mejor y espero que la ministra Vallejo siga su ejemplo”, puntualizó.

La renuncia de Vidal fue confirmada este lunes y se hará efectiva este martes 9 de septiembre.