Kaiser responde a Labbé por críticas al restarse del gabinete de Kast: “Tendrá que responder ante las instancias partidarias”

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a las críticas y a la presencia del diputado Cristián Labbé en la ceremonia del anuncio del gabinete de José Antonio Kast, pese a que la directiva nacional de su colectividad había decidido restarse del gobierno entrante.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a las declaraciones que ha realizado su exvocero de campaña, Cristián Labbé, sobre la molestia que existe al interior de la colectividad por la decisión de haberse restado del gobierno entrante de José Antonio Kast.

“Ese es un tema particular de él, y respecto del resto de lo que ha sido su actividad y su actitud, él tendrá que responder ante las instancias partidarias que correspondan; yo no me voy a pronunciar”, aclaró.

En cuanto a una eventual citación de Labbé al Tribunal Supremo del PNL, Kaiser señaló que no maneja esa información y enfatizó que se trata de una atribución de los órganos internos.

“No lo sé. Eso es algo que usted tendría que consultar al Tribunal Supremo, porque aquí en este partido sí tenemos separación de poderes”, planteó.

Asimismo, remarcó que, si “un militante decide estar en un cargo que es políticamente expuesto y que compromete al PNL, entonces tiene que abandonar al PNL; eso es evidente”.

El origen de la controversia

El pasado 20 de enero, en medio de la ceremonia del anuncio del gabinete de Kast, Labbé expresó sus diferencias con la decisión de la directiva nacional del PNL.

Desde su perspectiva, es un “desacierto restarse” y recalcó: “Espero que se retracten de su decisión, porque no existen ministerios buenos, sino ministros mejores”.

Además, destacó que la base de su partido también ha manifestado su intención de ser parte del Ejecutivo y concluyó que, en caso de ser convocado, estaría disponible para integrar el gabinete.