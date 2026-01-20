“He sido crítico con mi partido”: Diputado Labbé en la previa del anuncio del gabinete de Kast

El diputado y exvocero de Johannes Kaiser, Cristián Labbé, en la previa del anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, señaló que no comparte la decisión de la directiva del Partido Nacional Libertario de restarse del gobierno entrante. "Es un desacierto y espero que se retracten", enfatizó.

En ese contexto, enfatizó que siempre ha sido partidario de la unidad de las diversas derechas en el gobierno entrante, subrayando que “nadie se puede restar”.

“Las expectativas son súper claras: espero que todos estemos a la altura de respaldar a los distintos ministros que Kast nombrará en esta primera instancia; después veremos cuando sean proclamados”, planteó, y recalcó que es importante que las diversas fuerzas políticas estén “alineadas”.

Consultado sobre si Kaiser estará presente, respondió que desconoce esa información, pero afirmó que todos los timoneles de partido fueron invitados a la ceremonia.

“Espero que nadie se reste y que seamos lo suficientemente humildes para ponernos a disposición de este gobierno”, recalcó.

En cuanto a su visión sobre la determinación del PNL, remarcó que ha sido “bien crítico de la directiva de su partido”, ya que, a su juicio, en el escenario actual es un “desacierto restarse”.

“Espero que se retracten de su decisión, porque no existen ministerios buenos, sino ministros mejores”, manifestó.

Finalmente, destacó que la base de su partido también ha manifestado su intención de ser parte del Ejecutivo y concluyó que, en caso de ser convocado, estaría disponible para integrar el gabinete.