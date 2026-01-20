País política

“He sido crítico con mi partido”: Diputado Labbé en la previa del anuncio del gabinete de Kast

Por Polet Herrera

20.01.2026 / 20:02

El diputado y exvocero de Johannes Kaiser, Cristián Labbé, en la previa del anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, señaló que no comparte la decisión de la directiva del Partido Nacional Libertario de restarse del gobierno entrante. "Es un desacierto y espero que se retracten", enfatizó.

En la previa del anuncio de gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el exvocero de Johannes Kaiser y diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, se refirió a la decisión de la colectividad de restarse de la administración que asumirá el próximo 11 de marzo.

En ese contexto, enfatizó que siempre ha sido partidario de la unidad de las diversas derechas en el gobierno entrante, subrayando que “nadie se puede restar”.

“Las expectativas son súper claras: espero que todos estemos a la altura de respaldar a los distintos ministros que Kast nombrará en esta primera instancia; después veremos cuando sean proclamados”, planteó, y recalcó que es importante que las diversas fuerzas políticas estén “alineadas”.

Consultado sobre si Kaiser estará presente, respondió que desconoce esa información, pero afirmó que todos los timoneles de partido fueron invitados a la ceremonia.

“Espero que nadie se reste y que seamos lo suficientemente humildes para ponernos a disposición de este gobierno”, recalcó.

En cuanto a su visión sobre la determinación del PNL, remarcó que ha sido “bien crítico de la directiva de su partido”, ya que, a su juicio, en el escenario actual es un “desacierto restarse”.

“Espero que se retracten de su decisión, porque no existen ministerios buenos, sino ministros mejores”, manifestó.

Finalmente, destacó que la base de su partido también ha manifestado su intención de ser parte del Ejecutivo y concluyó que, en caso de ser convocado, estaría disponible para integrar el gabinete.

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

Mundo Uruguay lamenta los incendios forestales en Chile: Anunciaron apoyo al Gobierno
“He sido crítico con mi partido”: Diputado Labbé en la previa del anuncio del gabinete de Kast
EN VIVO | José Antonio Kast presenta a su gabinete ministerial
Audi presentó el monoplaza con el que entrará a la Fórmula 1
Maule: Senapred declara alerta roja para la comuna de Retiro por incendio forestal
España: Al menos 1 muerto y 20 heridos tras el descarrilamiento de un tren en Cataluña