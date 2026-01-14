Vuelco en caso de Julia Chuñil: Detienen a tres de sus hijos por parricidio y a ex yerno por homicidio calificado

Los imputados corresponden a tres hijos de la víctima, quienes serán formalizados por el delito de parricidio, y a su exyerno, quien enfrentará cargos por homicidio calificado. Además, los cuatro serán formalizados por robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor de 90 años.

Durante las últimas horas, en un operativo entre la Fiscalía Regional de Los Ríos y Carabineros, se detuvo a cuatro personas acusadas de estar involucradas en la muerte de Julia del Carmen Chuñil Catricura, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

A pesar que la desaparición de Chuñil había generado una serie de movilizaciones sociales por su presunto rol medioambiental en su comunidad, el Ministerio Público dio a conocer que los cuatro imputados por su asesinato son tres de sus hijos y un exyerno.

Las órdenes de detención fueron solicitadas por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y fueron concedidas por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

En la aprehensiones de los imputados se realizaron en las comunas de Máfil y Temuco, e involucraron un operativo de más de 100 funcionarios de Carabineros.

Se espera que los cuatro imputados sean puestos a disposición del tribunal para pasar a control de detención y posterior formalización de cargos.

En esa misma línea, se detalló que a los tres hijos de Chuñil se les imputará el delito de parricidio. Por su parte, al exyerno se le imputarán cargos por homicidio calificado, con la agravante de alevosía.

Sumado al crimen de Chuñil, todos los detenidos también serán formalizados por robo con violencia e intimidación ocurrido contra un adulto mayor de 90 años.