José Antonio Kast solicita reunión con el Presidente Boric por proyecto de cable submarino: “Las relaciones internacionales son importantes”

En medio de la controversia generada por el proyecto de cable submarino chino, el presidente electo, José Antonio Kast, anunció que buscará una instancia para reunirse con el jefe de Estado, Gabriel Boric, previo al cambio de mando, con el objetivo de profundizar en materias de política exterior junto a sus respectivos equipos.

Durante este jueves, el presidente electo, José Antonio Kast, anunció que solicitará una reunión previa al cambio de mando, en medio de la controversia generada por el proyecto de cable submarino chino y la sanción de Estados Unidos contra tres altos funcionarios de Gobierno.

En un punto de prensa tras el encuentro con la Contraloría General de la República (CGR), el futuro mandatario comentó: “Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más, una instancia en la que podamos asistir como equipo, junto a algunos ministros, para abordar aquellos temas que son relevantes. La seguridad pública es importante, la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante, y hoy hay materias que se van cruzando”.

Lee también:Claudio Alvarado acusa “falta de transparencia en el proceso traspaso de mando” por proyecto de cable submarino chino

En dicha instancia, previa al traspaso de mando, espera que puedan participar los equipos de la administración entrante y saliente, con la presencia de los ministerios involucrados en estas materias. “Ha habido debate y esto se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, enfatizó.