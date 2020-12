El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tomó la decisión de ir por la reelección en los comicios municipales del próximo 11 de abril.

En su primera convocatoria, superó las 1.700 firmas y aseguró que “este proyecto sigue convocando y a algunos no les va a gustar, pero sigue convocando, yo no tengo dudas que hemos hecho cosas buenas”.

Asimismo, indicó que en su gestión “también hemos tenido desaciertos y aquí no hay mesías, aquí no hay caudillos, aquí hay un alcalde que cumple un rol, pero también hay mucha gente. Se caen muchos mitos hoy, nos reforzamos y no vamos a dejar de juntar firmas”.

En la jornada estuvo presente el diputado Marcelo Díaz (UNIR), dirigentes del Partido Comunista (PC) y el candidato a convencional constituyente Daniel Stingo.

Jorge Sharp afirmó que seguirá recolectando firmas por diferentes puntos de la comuna: Plaza Waddington en Playa Ancha, Placilla de Peñuelas, Laguna Verde y en los diferentes cerros de Valparaíso.

La decisión de ir como independiente

El ex militante de Convergencia Social (CS) cree que “los partidos políticos no han estado a la altura de lo que la gente está planteando”.

Por lo mismo, tras su renuncia a la colectividad integrante del Frente Amplio (FA), decidió competir en las municipales como independiente.

El candidato busca una integración con organizaciones y dirigentes sociales para fortalecer la construcción de programas territoriales.

Por otro lado, aseguró que está será su primera y única reelección, debido a que, según señala, está comprometido con “renovar continuamente los liderazgos” y “oxigenar la política”.