El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, salió en defensa de Izkia Siches, quien dejó dicha cartera tras el arribo de Carolina Tohá en el cargo. Aunque admitió que la médica cometió errores, sostuvo que es injusto responsabilizarla exclusivamente a ella, aludiendo a que el actual Gobierno “entró absolutamente confuso en materia de seguridad”.

En entrevista con Radio Biobío, el ex secretario de Estado se refirió a los seis meses de la gestión de Siches. En esa línea, sostuvo que “no hay duda que fue una gestión compleja, al punto que el Presidente de la República determinó hace algunos días cambiarla”.

Sin embargo, planteó como “injusto” culpar de eso exclusivamente a la ex ministra. “Creo que ella representó a un gobierno que entró absolutamente confuso en materia de seguridad pública y particularmente de orden publico. Por dar un ejemplo, cuando la ex ministra viaja, intempestivamente o sorpresivamente, a los pocos días de ejercer a Temucuicui, con una intención de diálogo poco trabajada y que terminó en lo que terminó, no fue sólo responsabilidad de la ministra sino que fue una táctica errónea del gobierno que fue acompañada al inicio con declaraciones y decisiones de, por ejemplo, terminar el estado de emergencia”, dijo.

Lee también: “Es una falta de respeto”: Ministra Vallejo respondió a críticas por nombramiento de Cataldo en la Subdere

“Eso es una llegada equivocada del gobierno y le tocó representarla a ella, pero no es exclusivamente su responsabilidad. También en materia de inmigración tenían poca claridad de lo que hacer, fueron cambiando con los días pero fue una cosa que responde a una confusión gubernamental, no sólo una confusión en el Interior”, agregó.

Consultado sobre los errores no forzados de la ex secretaria de Estado, Burgos señaló que “indudablemente hubo varias veces en las que se cometieron errores públicos y comunicacionales que obviamente después trataron de rectificar o pidiendo las debidas disculpas. Pero obviamente esa trazabilidad de errores fue complicando su gestión y como te decía al comienzo, en un régimen presidencial quien evalúa la conducta de su gabinete y quien nombra a los ministros es el Presidente de la República”.

“Más allá de los cariños, amistad o cercanía que pueda tener con un ministro, cuando toma la decisión de pedirle la renuncia, de sacarlo, es porque hay una evaluación negativa”, añadió.

Respecto a si la oposición fue demasiado dura con Siches, Burgos planteó que “obviamente la oposición más de derecha es bastante dura con los errores. Desgraciadamente está pasando una cosa en Chile: quienes están en las oposiciones más duras responden fundamentalmente a eso y no suelen mirar las cosas con un poquito más de generosidad”.

Lee también: Espinoza cuestiona llegada de Montero a Interior: “Mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada”

“En muchas declaraciones los sectores más duros, en materia de seguridad sobre todo, están respondiendo con la misma moneda que los que hoy día son gobierno hicieron cuando eran oposición. Cuando el Frente Amplio era oposición de la derecha que gobernó fue inmisericorde y ahora muchas veces esa misma oposición es también inmisericorde”, dijo.

Finalmente sobre los aspectos o gestos a destacar durante su gestión, Burgos subrayó que “yo creo que ella es una persona bien intencionada, no tengo dudas de que cometió errores pero creo que fueron errores probablemente por cierto desconocimiento del área y por formar parte de un gobierno muy confuso en estas materias, o que se inició muy confuso”.

“Tenía también muchas veces la voluntad rápida de pedir disculpas, lo cual también debe reconocerse yo creo”, zanjó.