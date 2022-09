Este jueves, el ex convencional Ricardo Montero asumió como jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, según informó La Tercera.

El senador Fidel Espinoza (PS) criticó duramente el nombramiento: “Si van a comenzar a instalar en los cargos del Gobierno a los principales responsables de la debacle del 4 de septiembre, mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada“.

Lee también: Jadue apunta al Gobierno como uno de los responsables en la derrota del Apruebo: “Perdimos votos por los cambios de relato”

“Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada“, escribió el parlamentario socialista en su cuenta de Twitter.

Tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre, Espinoza responsabilizó al ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segpres), Giorgio Jackson, por el triunfo de la opción Rechazo.

Ojalá @GiorgioJackson que fuiste el principal responsable de esta debacle ya tengas tu renuncia en la mesa. El daño q has ocasionado es mayúsculo. Fuiste el ideólogo de muchas de las normas constitucionales q la ciudadanía rechazó.

“Ojalá Giorgio Jackson, que fuiste principal responsable de esta debacle, ya tengas tu renuncia en la mesa. El daño que has ocasionado es mayúsculo. Fuiste el ideólogo de muchas de las normas constitucionales que la ciudadanía rechazó“, dijo.

Si van a comenzar a instalar en los cargos de @GobiernodeChile a los principales responsables de la debacle del 4/S , mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada. pic.twitter.com/QMFXgCrNLt

— Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) September 8, 2022