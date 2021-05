El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín analizó los históricos comicios del 15 y 16 de mayo, destacando los resultados y recalcó que “las etiquetas políticas” han perdido relevancia en nuestro país.

En entrevista con El Mercurio, Lavín precisó que la gente: “no vota por ideologías, sino por personas y el domingo hubo otro cambio importante: se eligieron personas porque representan ciertas causas”.

“¿Alguien cree que Irací Hassler salió en Santiago porque es comunista, o que Rodolfo Carter sacó 60% en La Florida por ser UDI? A pesar de ser comunista, a pesar de ser UDI, la gente valoró su trabajo. Las etiquetas políticas valen cada vez menos en Chile, prácticamente nada”, agregó.

Junto con eso, criticó a su propio sector, ya que a su juicio, “a la centroderecha le ha faltado entender mejor a este nuevo Chile y que el casting de personas no es lo que moviliza”.

“Para ser Presidente de Chile quiero sintonizar con las causas de la clase media (…) esa que Daniel Jadue llama ‘pobres en cuotas’ y que Pamela Jiles ‘nietitos’, tienen que ser la prioridad para nuestro Gobierno”, dijo.

Bajo la misma línea, el candidato sostuvo que el Gobierno “no hizo lo suficiente” respecto al apoyo y ayudas económicas a la clase media en el marco de la pandemia.

“Habló, pero no hizo lo suficiente. El Gobierno dijo que los iba a proteger y con la pandemia sienten que eso no ocurrió, que no calzan en ningún bono. Se cometió un error al no atender eficientemente a la clase media”, dijo.

“Las causas de la clase media son la movilidad y la integración social, la seguridad, que no le expropien sus fondos de pensiones, el emprendimiento; hay cientos de miles de nuevos emprendedores de clase media que sacaron su 10% para emprender“, expresó.

“Voté por Marcela Cubillos en la Convención”

En relación a los pasados comicios, el también jefe comunal de Las Condes reconoció que su sector no comparte muchas cosas, pero que ante este nuevo escenario: “hay dos opciones: atrincherarse o intentar influir en este nuevo Chile para que surjan nuevos consensos y una nueva etapa de estabilidad en el país. Eso va a requerir cambios profundos, y atrincherarse no sirve de mucho”.

Finalmente, aseguró haber votado por la ex ministra de Educación del presidente Piñera en la convención. “Voté por Marcela Cubillos y estoy feliz de que esté en la Convención, es muy importante que influya en esa conversación. Mi rol como candidato presidencial es trabajar un proyecto mayoritario para el Chile de hoy”, cerró.

Cabe destacar que el candidato presidencial de la UDI, estará este domingo 23, desde las 22:30 horas, en Tolerancia Cero, en compañía del candidato por Convergencia Social, Gabriel Boric, a través de las pantallas y plataformas digitales de CNN Chile.