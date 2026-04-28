Jeanette Vega se atrinchera en hospital de San Antonio y evalúa ir a Contraloría

La exministra Jeanette Vega, descartó renunciar a la subdirección médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en medio de la crisis interna desatada tras su nombramiento y la posterior remoción de la directora del recinto, Loreto Maturana.

En entrevista con La Tercera, la exsecretaria de Estado sostuvo que dejar el cargo bajo el actual escenario equivaldría a legitimar presiones políticas dentro del sistema público.

“Si renuncio al hospital bajo presión política, sin causa legal, sin acto administrativo fundado, estoy validando lo que ocurre”, afirmó.

Vega agregó que una salida en estas condiciones establecería “un precedente gravísimo” para futuros profesionales designados en cargos técnicos sin respaldo político del gobierno de turno.

La exministra también cuestionó con dureza la remoción de Loreto Maturana, directora del hospital, quien fue apartada por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio tras la controversia generada por la contratación de Vega.

Según sostuvo, la decisión fue “ilegal” y constituye un abuso de autoridad. En esa línea, indicó que confía en que los tribunales reviertan la medida adoptada por el servicio.

“Me parece que su salida es ilegal, que es arbitraria y que no puede ser que se ponga en riesgo la Alta Dirección Pública”, señaló.

Vega aseguró además que evalúa acciones legales propias, incluyendo una eventual presentación ante la Contraloría General de la República para que revise el procedimiento.

Respecto de su permanencia, indicó que seguirá en funciones al menos mientras se resuelve el recurso judicial presentado por la exdirectora.