Jadue cuestiona a Kast por relación con EE.UU.: “Trae el mandato de deshacerse de los chinos para que todo se lo queden los gringos”

En un nuevo capítulo de su programa de streaming Sin Maquillaje, el exalcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, anunció que retomará actividades presenciales tras la rebaja de sus medidas cautelares, y realizó un extenso análisis sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus implicancias para Chile, criticando duramente la postura del presidente electo José Antonio Kast frente al escenario internacional.

Jadue, quien el pasado 27 de febrero obtuvo la rebaja de su arresto domiciliario total a nocturno por parte del 3° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso Farmacias Populares, confirmó su primer evento público. “Este viernes a las 19 horas voy a estar en la Librería Odisea lanzando el libro sobre el proceso de Recoleta y vamos a estar ahí conversando para empezar a ponernos al día y volver a organizarnos para asumir las batallas que vienen”, señaló, visiblemente emocionado por su nueva condición procesal.

Respecto al conflicto en Medio Oriente, el exalcalde apuntó a que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán responde a intereses económicos de larga data. “Aquí no estamos hablando ni de una escalada, ni estamos hablando de un aumento de las tensiones, aquí estamos hablando de un intento por el imperialismo norteamericano de quedarse con los recursos del petróleo de Irán”, afirmó, y agregó que la operación en Venezuela responde a la misma lógica: “Teniendo el petróleo de Venezuela, pudiendo monopolizar su comercialización en esta nueva etapa (…) hoy día se dan el lujo de atacar a Irán con las mismas mentiras de siempre”.

En lo relativo a Chile, Jadue fue especialmente crítico con el gobierno entrante y su alineamiento con Washington. “La subordinación del gobierno que entra la próxima semana es brutal, es completa. ¿Y cuál es el mandato que traen? Deshacerse de los chinos para que todo se lo queden los gringos”, sostuvo. Además, advirtió que la guerra tendrá consecuencias económicas directas para el país: “Subió el petróleo, subió la bencina, se están encareciendo todos los productos nacionales por la crisis en Irán (…) volvió a subir el dólar, ya roza los 900 pesos de nuevo”.