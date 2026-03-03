Iván Moreira: “El presidente Kast dijo la verdad y defendió su honra”

El senador de la UDI respaldó al presidente electo tras el quiebre con La Moneda, aseguró que el gobierno saliente "manejó muy mal" el proyecto y anticipó una oposición dura. Además, llamó a mantener equilibrio entre China y Estados Unidos.

El senador de la UDI Iván Moreira salió en defensa del presidente electo José Antonio Kast luego del tenso quiebre en la reunión de traspaso con el presidente Gabriel Boric.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario acusó a la izquierda de intentar capitalizar el conflicto y anticipó una relación compleja con la futura oposición.

“Defender la honra”

Moreira afirmó que el oficialismo busca “usar como excusa lo que ha sucedido para atacar al presidente Kast”. Según el senador, “esta es la oposición que vamos a tener en el gobierno del presidente Kast, en donde nos van a negar la sal y el agua”. Respaldo la postura del presidente electo: “Lo que ha hecho Kast hoy día es decir la verdad y defender su honra”.

Sobre la contradicción entre los dichos del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado —quien aseguró que Kast no tenía información— y el reconocimiento del propio presidente electo de que sí conocía el tema, Moreira explicó: “Cuando en una reunión te dan los titulares y no se profundiza, indudablemente el futuro gobierno no tiene todos los antecedentes”.

Equilibrio geopolítico

Respecto al fondo del conflicto —el cable submarino chino y las presiones de Estados Unidos—, Moreira planteó una postura pragmática: “Hay que buscar el equilibrio entre China y Estados Unidos”.

Recordó que durante los últimos 30 años, “Estados Unidos abandonó Latinoamérica” y fue China quien invirtió en la región. “No podemos darle la espalda a China, si las puertas están abiertas para que Estados Unidos invierta”, concluyó.