“China nunca nos dio la espalda”: La férrea defensa de Moreira a la relación con China tras tensión con EE.UU. por cable submarino

En entrevista con CNN Chile Radio, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, cuestionó el manejo del gobierno de Gabriel Boric sobre el proyecto de fibra óptica y delineó los desafíos geopolíticos que enfrentará la administración de José Antonio Kast ante la disputa entre las potencias.

El senador Iván Moreira (UDI) analizó la compleja encrucijada que enfrenta la política exterior chilena ante el proyecto del cable submarino que busca conectar al país con China. En un escenario de creciente presión por parte de Estados Unidos, el parlamentario enfatizó la importancia de proteger los lazos comerciales con el gigante asiático sin descuidar la alianza estratégica con Washington.

¿Qué dijo el senador sobre el manejo del proyecto?

Para el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la actual administración de Gabriel Boric ha incurrido en serios errores de gestión respecto a la iniciativa de conectividad digital. “Este tema se abordó mal de parte de este gobierno. Con contradicciones, con errores; errores que uno podría decir que aquí no se ha dicho la verdad”, sostuvo Moreira en CNN Chile Radio.

El legislador gremialista apuntó a la falta de transparencia en la tramitación del cable, mencionando la existencia de decretos autorizados y anulados en menos de 48 horas, lo que a su juicio ha debilitado la posición de Chile.

“En el gobierno del presidente Piñera, en el año 2019, esto no tuvo mucho trámite. Ahora, en tan poco tiempo, cuando ya se está acabando el gobierno, se quiere aprobar un proyecto express“, criticó, sugiriendo que la premura de la administración saliente deja una “herencia” compleja para el próximo mandatario.

#CNNChileRadio | Senador Iván Moreira (UDI) y polémica por cable submarino con China: “No solo se afecta la confianza con Estados Unidos, sino que también con los chinos (…) China no nos dio la espalda nunca en 30 años”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/CRvpYayYgL — CNN Chile (@CNNChile) March 2, 2026

El equilibrio entre Washington y Beijing

Ante la inminente llegada de José Antonio Kast a La Moneda este 11 de marzo, Moreira delineó la que debería ser la hoja de ruta diplomática. Si bien reconoció la importancia de fortalecer las relaciones con la Casa Blanca, advirtió sobre el riesgo de alienar a Beijing.

“China no nos dio la espalda nunca durante 30 años. Invirtió, confió en Chile y es nuestro principal socio comercial. Entonces aquí no es llegar y dar vuelta la espalda”, afirmó de forma categórica. En ese sentido, recordó que, durante décadas, Estados Unidos “olvidó a Latinoamérica”, espacio que fue ocupado por la inversión china.

Respecto a la futura relación con la administración de Donald Trump, el senador calificó como una “oportunidad adecuada” el próximo encuentro de presidentes latinoamericanos en Estados Unidos, al cual asistirá José Antonio Kast. “A mí me parece que es una oportunidad para que el presidente Kast pueda buscar una bilateral con el presidente de Estados Unidos y debiera buscarse armoniosamente una solución a este conflicto que se ha generado”, añadió.

Finalmente, Moreira concluyó que la decisión final sobre el cable submarino recaerá exclusivamente en el nuevo jefe de Estado, quien deberá evaluar los antecedentes técnicos y geopolíticos para evitar que Chile quede atrapado en la guerra comercial de las superpotencias. “Tenemos que buscar el equilibrio entre ambas relaciones”, sentenció el parlamentario.