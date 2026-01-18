Israel anuncia apoyo ante emergencia por incendios forestales en Biobío y Ñuble

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, ante la compleja situación de los incendios forestales en la zona centro-sur, señaló que "estamos listos para apoyar en prevención de riesgos, gestión de emergencias y rehabilitación".

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, anunció una serie de ayudas para afrontar la emergencia de incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

“Estamos listos para apoyar en prevención de riesgos, gestión de emergencias y rehabilitación, tal como lo hicimos antes y como se hizo en diciembre pasado con la visita del director de Gestión de Desastres de Maguen David Adom, quien trabajó codo a codo con contrapartes en Santiago y Concepción”, detalló en su cuenta de X.

Asimismo, expresó su solidaridad ante la compleja situación que enfrenta la zona centro-sur: “En lo personal, un abrazo a todos los que sufren y mi respeto a quienes luchan en terreno en estos momentos”, comentó.

Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren valoró el gesto del embajador Lewi: “Sincero agradecimiento al embajador de Israel por su mensaje de solidaridad y por el ofrecimiento de apoyo en este difícil momento, producto de los incendios en la zona centro-sur del país”, cerró.

