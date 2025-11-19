Interpol concreta extradición de miembro de “Los Trinitarios”, banda criminal que dominó toma Nuevo Amanecer

El sujeto, de nacionalidad peruana, ejercía como representante del líder de la banda en la toma de Cerrillos, administrando los cobros por el terreno y suministro de energía eléctrica, así como también de las drogas que comercializaban.

Un nuevo involucrado en la investigación contra la banda criminal “Los Trinitarios” fue extraditado a nuestro país. Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el sujeto cumplía funciones como uno de los brazos operativos del líder de la agrupación delictual.

El jefe de Interpol Chile, Edgardo Del Valle, detalló que la extradición fue materializada por los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y tenencia ilegal de armas de fuego. “Dice relación con una investigación que lleva a cabo la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos, quienes en el año 2024, en una operación llamada Los Trinitarios desmantelaron una organización criminal que operaba en la toma Nuevo Amanecer de esa comuna”, agregó.

La organización es de origen dominicano, mientras que el sujeto extraditado es de nacionalidad peruana. Su trabajo al interior de la banda criminal no solo tenía que ver con representar al líder, sino también hacer de testaferro y cuidar armas y drogas que recibía.

El extraditado fue encontrado en Lima tras la alerta internacional que pesaba en su contra, donde había logrado pasar desapercibido gracias a ayuda de familiares.

Por su parte, el subcomisario Jhon San Martín, de la Bicrim Cerrillos, agregó que en la toma Nuevo Amanecer el sujeto extraditado proveía de energía eléctrica, dado el trabajo que ejercía formalmente en una empresa dedicada a esto.

Además, recalcó el nivel de violencia de Los Trinitarios, quienes mantenían por la fuerza el control de la toma de Cerrillos, arriendo de loteos, cobro de la energía eléctrica y los puntos de comercialización de drogas.