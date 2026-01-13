Por “incumplimientos graves”: Metro informó término anticipado de contrato a empresa que opera tuneladora en obras de Línea 7

Desde el tren subterráneo indicaron que la empresa estaba a cargo de las obras del tramo 1, el cual tiene una extensión de 8 kilómetros y corresponde al 30% del trazado de la Línea 7.

Metro de Santiago informó el término anticipado del contrato con la empresa TBM y Túnel SpA, a cargo de las obras civiles del tramo 1 de la futura Línea 7, luego de “constatar incumplimientos graves y reiterados a sus obligaciones contractuales, incluyendo una falla relevante que tuvo detenida la máquina tuneladora”.

El tramo 1 de la L7 corresponde al 30% del trazado total e incluye una extensión de 8 kilómetros “en el extremo poniente de la línea donde la construcción del túnel se realiza con una máquina tuneladora (TBM)”.

Mientras que el 70% restante está dividido en 5 tramos adicionales y se está construyendo a través del método convencional (NATM), que está a cargo de otros tres contratistas.

Desde el tren subterráneo explicaron que se tomó la decisión tras la aplicación de “herramientas de control” que estaban previstas en el contrato, y que lo que se busca es “resguardar la continuidad de un proyecto muy relevante para la ciudad y para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y operacionales exigidos”.

En ese sentido, Metro aplicó las multas contractuales correspondientes, “a hacer efectivas las boletas de garantía entregadas por el Contratista y a ejercer los demás derechos de cobro y retención contemplados en el Contrato”.

Para continuar con las obras del tramo 1, la empresa activó un “plan de continuidad”, el cual “considera el cambio del sistema constructivo por el método convencional NATM y la adjudicación de las obras pendientes en dicho tramo a dos contratistas: OSSA y Ferrovial. El resto de los tramos continúan avanzando conforme a lo planificado. Metro está tomando todas las medidas para que esta situación no impacte los plazos previstos del proyecto”.

“El término de contrato es una figura contractual de sanción que se considera justamente para casos como este, donde se han verificado incumplimientos graves y reiterados a las condiciones establecidas en el contrato. Nuestro deber es resguardar el interés público y asegurar la continuidad de un proyecto estratégico para la ciudad”, indicó Ximena Schultz, gerente de la División de Proyectos.

Adicionalmente, se exigirá al contratista el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, de acuerdo a la normativa vigente.