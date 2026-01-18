Incendios forestales en la Región del Biobío han consumido más de 3 mil hectáreas

Las autoridades coordinaron recursos desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos para poder ayudar en la emergencia.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hay 52 incendios forestales en combate a nivel nacional, de los cuales 21 se encuentran con algún tipo de alerta.

Particularmente en la Región del Biobío, hay cinco incendios que se mantienen en combate hasta las 8:10 horas de este domingo. Se trata de:

Incendio Rucahue Sur, comuna de Laja: 400 hectáreas quemadas.

Incendio Rancho Chico, comuna de Concepción: 737 hectáreas

Incendio Trinitarias, comuna de Concepción: 2.136 hectáreas

Incendio Quicano, comuna de Santa Juana: 8 hectáreas

Cerro La Colina, comuna de Coronel: 2 hectáreas

El gerente de Protección contra Incendios Forestales, Andrés Benedetto, señaló que brigadas nocturnas de Conaf estuvieron trabajando durante la noche principalmente en el incendio de Biobío para “resguardar las casas, poder ayudar en las evacuaciones y todo lo que fuera necesario”.

También indicó que se coordinaron recursos desde la Región de Valparaíso hasta Los Lagos “para poder atender tanto a Ñuble como a Biobío”.

Benedetto añadió que para esta jornada también hay “condiciones propicias” para la ocurrencia de incendios forestales, por lo que hizo un llamado a la prevención.