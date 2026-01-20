Incendios forestales: Informan restricción de movimiento en zonas norte-sur de Penco

El delegado presidencial del Biobío señaló que se instalarán dos puntos en las zonas sur y norte hacia Penco, donde se controlará el acceso a la zona.

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, informó que hay restricción de movimiento en las zonas norte-sur de Penco, en la Región del Biobío, en el marco de los incendios forestales.

En CNN Chile, la autoridad señaló que se tomó la decisión en conjunto con Jedena, como una medida de restricción especial durante la jornada, a partir de las 8:00 horas, con el objetivo de llevar a cabo los trabajos de remoción de escombros y limpieza, además del ingreso a la zona de equipos especializados.

En esa línea, Pacheco detalló que se instalarán dos puntos en las zonas sur y norte hacia Penco para la restricción del movimiento.

El Jefe Defensa Nacional, contraalmirante Edgardo Acevedo, indicó que habrá ajustes en la restricción de acceso al área donde llegó el grupo técnico del Servicio Médico Legal (SML), Fiscalía y funcionarios especialistas de la PDI a Lirquén y Penco.

“En el nudo de acceso a Tomé que viene de Itata por la Ruta 150, ahí va a ser el primer punto de desvío. Aquella gente que quiera llegar hasta Tomé va a ser obligada a derivarse por la (Ruta) 152 y ahí sucesivamente hasta llegar a Tomé”, detalló.

“No va a haber acceso al área de Penco, Lirquén y Punta de Parra a gente que no sea residente del sector o que sea parte del sistema de apoyo”, remarcó.

Por su parte, el Jefe de Zona Biobío Carabineros, general Renzo Miccono, indicó que habrá “checkpoints” en los ingresos a la Ruta del ITata.

“Las dos rutas que llegan directamente a Penco, Lirquén y Punta de Parra, van a estar controladas. Solamente va a poder ingresar vehículos de emergencia o que vayan a la emergencia”, dijo.

Y añadió que “todo lo que sea otros vehículos de civiles o de ayuda, van a ser canalizados a la Gobernación Regional”.

Quienes busquen llegar a Tomé deberán tomar la Ruta 158.