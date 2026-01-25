Incendios forestales: Gobierno cifra en 357 los detenidos desde septiembre

El ministro de Seguridad Luis Cordero detalló que una parte significativa de los detenidos está vinculada a incendios que generaron riesgo directo para la población, especialmente en Ñuble y Biobío.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó este domingo un balance sobre las detenciones asociadas a incendios forestales en el país, señalando que más de 350 personas han sido arrestadas desde el inicio de la actual temporada.

La autoridad precisó que el período de análisis considera el ciclo oficial de incendios, que comienza el 1 de septiembre, y que hasta la fecha se contabilizan 357 detenidos por distintos hechos vinculados a siniestros forestales.

Detenciones por incendios con riesgo para personas

En entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, Cordero detalló que una parte relevante de estos casos corresponde a situaciones de mayor gravedad.

Según indicó, más de 130 personas están vinculadas a delitos de incendio que pusieron en riesgo directo a la población, lo que eleva el nivel de preocupación de las autoridades.

El ministro agregó que, solo desde el 18 de enero, fecha en que se iniciaron los megaincendios en las regiones de Ñuble y Biobío, 30 personas han sido detenidas por su presunta participación en el origen de estos siniestros.

Incendios y acción humana

Durante la conversación, Cordero reiteró que la gran mayoría de los incendios forestales en Chile tiene origen humano, ya sea por negligencia o por conductas intencionales.

“La mayoría de los incendios son provocados por la intervención humana, buena parte de ellos asociados a negligencia, pero también existe participación dolosa”, señaló el ministro, advirtiendo además que muchas emergencias se agravan porque las personas no atienden oportunamente las alertas y comunicaciones oficiales emitidas por el Estado.

En ese sentido, explicó que la difusión de cifras de detenciones cumple también un rol preventivo.

“Informamos cuántas personas han sido detenidas como una forma de disuadir conductas de riesgo durante la temporada de incendios”, sostuvo.

Transición en el Ministerio de Seguridad

En otro ámbito, el ministro se refirió a la próxima llegada de María Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad, quien asumirá la conducción de la cartera en el próximo gobierno.

Cordero destacó su experiencia en el Ministerio Público, pero llamó a diferenciar claramente los roles institucionales.

“Sería un error exigirle desempeños que como ministra no puede ejecutar del mismo modo que como fiscal”, afirmó, subrayando la necesidad de administrar expectativas y distinguir entre las funciones del Ministerio de Seguridad y la persecución penal.

Asimismo, señaló que la futura autoridad deberá enfrentar desafíos estructurales relevantes, como la construcción de nuevas cárceles y una reforma al sistema de Gendarmería, temas que calificó como prioritarios para la agenda de seguridad pública.