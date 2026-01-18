Incendios forestales en la zona centro-sur: Vitacura anuncia campaña solidaria

La Municipalidad de Vitacura, ante la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur, dispuso un centro de acopio en la comuna para reunir artículos de primera necesidad que serán enviados a las zonas afectadas.

Ante la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur, la Municipalidad de Vitacura anunció una campaña solidaria en apoyo a las comunidades afectadas por los siniestros.

En ese contexto, se habilitarán centros de acopio para reunir insumos de primera necesidad.

En concreto, el principal centro de acopio estará ubicado en el Centro Cívico de Vitacura, en avenida Bicentenario 3800. Funcionará este domingo, entre las 14:00 y las 19:00 horas, recibiendo aportes de la comunidad que serán enviados a las zonas afectadas.

A partir de este lunes, la campaña se ampliará con la incorporación de nuevos puntos de recepción. Se sumarán Vitacentro, ubicado en Las Tranqueras Oriente 2566, y Vitavecino San Félix, en San Félix 1318, ambos en la comuna de Vitacura, con el objetivo de facilitar la participación solidaria de más vecinos.

¿Qué aportar?

Artículos de primera necesidad, como agua potable y alimentos no perecibles, insumos prioritarios para las personas damnificadas por la emergencia.

Además, se podrá apoyar a las zonas rurales afectadas mediante el aporte de forraje para animales y estanques de agua.

Los vecinos que cuenten con este tipo de ayuda pueden coordinar su entrega directamente con la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, a través del teléfono (2) 2240 2200, desde donde se gestionará el apoyo logístico necesario.