Incendios forestales: Autoridades llaman a no tener conductas de riesgo para evitar nuevos focos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde reforzó el llamado a no usar cotillón metálico ni globos de los deseos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián informaron sobre la situación de los incendios forestales en el país y el evento de altas temperaturas proyectado para esta semana.

Desde dependencias de Senapred, la autoridad señaló que este miércoles 31 de diciembre se espera el peak de calor, por lo que llamó a la población a no tener conductas de riesgo que puedan originar nuevos incendios forestales.

“Junto a las recomendaciones que realizamos siempre, queremos recordar la no utilización de cotillón metálico que produce incendios, sobre todo donde hay instalaciones eléctricas y no utilizar globos de los deseos, que son estos globos que van con una velita y que uno no sabe dónde va a parar producto del viento y que pueden originar no solo incendios forestales, sino que también incendios en zonas urbanas. Bajo ninguna circunstancia utilizarlos”, enfatizó, añadiendo que los fuegos artificiales están prohibidos con sanciones que establece la ley.

Elizalde recalcó que el llamado es a “actuar con responsabilidad, no desarrollar ninguna conducta que pudiera generar un incendio forestal. A veces algo tan simple como fumar un cigarro y tirar una colilla puede terminar destruyendo un número importante de áreas forestales”.

Hasta las 10:00 horas de este lunes, había cinco incendios forestales que se mantienen en combate en el país. De ese total, hay uno que se encuentra con alerta amarilla comunal vigente.

Se trata del incendio “Plaza Sur” que afecta la comuna de Las Condes en la Región Metropolitana, el cual ha dejado 800 hectáreas consumidas.

Trabajan en el lugar 8 técnicos, 5 brigadas, 2 helicópteros, 2 aviones cisterna y 1 avión de coordinación de Conaf; además de Bomberos.