Incendios forestales: Alcalde de Florida confirma que hay más de 2.500 hectáreas consumidas y dos casas afectadas

El alcalde llamó a las autoridades a coordinar junto a Conaf para combatir los incendios, ya que la institución "no ha estado presente en la comuna".

El alcalde de Florida, Rodrigo Montero, informó que hay sobre 2.500 hectáreas consumidas y 2 casas afectadas producto de los incendios forestales.

En CNN Chile, la autoridad señaló que durante la noche de este sábado combatieron el incendio “solos”.

“En el transcurso de la mañana nosotros necesitábamos recursos aéreos, necesitábamos una buena cantidad de recursos para poder finalizar y no estar hasta esta hora y yo creo que vamos a estar nuevamente toda la noche, porque en la noche quedamos nuevamente solos” ante el incendio.

Consultado sobre a quiénes se refería, respondió que se trabajó junto a personal de Bomberos y a la misma comunidad.

Durante esta jornada “seguimos combatiendo solos y se nos sumó Arauco en el transcurso de la mañana con dos aeronaves y con una unidad de infantería. Así estuvimos gran parte del día y hace aproximadamente media hora llegó una unidad desde Lota a acompañarnos y seguir trabajando para poder que esta noche no tengamos la misma noche que tuvimos ayer”.

En esa línea, el alcalde llamó al delegado presidencial, al seremi de enlace para coordinar con Conaf, que “desde ayer no ha estado presente en la comuna. Tiene personal capacitado, recursos, equipos para poder enfrentar este tipo de emergencia”.

Montero también aseveró que los incendios “no se generan solos; aquí algo ocurrió ayer porque es una comuna de 608 kilómetros cuadrados”.