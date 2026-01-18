País incendios forestales

Incendios forestales: Alcalde de Florida confirma que hay más de 2.500 hectáreas consumidas y dos casas afectadas

Por CNN Chile

18.01.2026 / 16:09

El alcalde llamó a las autoridades a coordinar junto a Conaf para combatir los incendios, ya que la institución "no ha estado presente en la comuna".

El alcalde de Florida, Rodrigo Montero, informó que hay sobre 2.500 hectáreas consumidas y 2 casas afectadas producto de los incendios forestales.

En CNN Chile, la autoridad señaló que durante la noche de este sábado combatieron el incendio “solos”.

“En el transcurso de la mañana nosotros necesitábamos recursos aéreos, necesitábamos una buena cantidad de recursos para poder finalizar y no estar hasta esta hora y yo creo que vamos a estar nuevamente toda la noche, porque en la noche quedamos nuevamente solos” ante el incendio.

Consultado sobre a quiénes se refería, respondió que se trabajó junto a personal de Bomberos y a la misma comunidad.

Durante esta jornada “seguimos combatiendo solos y se nos sumó Arauco en el transcurso de la mañana con dos aeronaves y con una unidad de infantería. Así estuvimos gran parte del día y hace aproximadamente media hora llegó una unidad desde Lota a acompañarnos y seguir trabajando para poder que esta noche no tengamos la misma noche que tuvimos ayer”.

En esa línea, el alcalde llamó al delegado presidencial, al seremi de enlace para coordinar con Conaf, que “desde ayer no ha estado presente en la comuna. Tiene personal capacitado, recursos, equipos para poder enfrentar este tipo de emergencia”.

Montero también aseveró que los incendios “no se generan solos; aquí algo ocurrió ayer porque es una comuna de 608 kilómetros cuadrados”.

DESTACAMOS

País ¿En qué consiste la Ley Naín-Retamal? El quiebre oficialista tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

LO ÚLTIMO

País Israel anuncia apoyo ante emergencia por incendios forestales en Biobío y Ñuble
Toque de queda por incendios: Penco, Nacimiento, Lirquén y Laja entre las comunas con la medida
Incendios forestales: Gendarmería informa que cárcel de Concepción está "fuera de la zona de riesgo" por ahora
Compañías de telecomunicaciones activan medidas de emergencia por incendios forestales: Minutos libres y reposición de servicio
Alcalde de Concepción confirma que hay reportes de 10 personas desaparecidas por incendios forestales
Alcalde de Penco llama a Kast a visitar zona afectada por incendios: "Lo que viene es la reconstrucción"