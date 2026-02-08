Incendio en La Vega Central: Al menos 70 locales comerciales afectados y Bomberos descarta heridos

Quince compañías de Bomberos trabajaron en conjunto para combatir el siniestro y evitar su propagación en La Vega. Hasta ahora, no se registran personas heridas.

Durante la madrugada de este domingo se produjo un incendio en el mercado de La Vega Central, en la comuna de Recoleta, que afectó a 70 locales comerciales.

La magnitud del fuego y su rápida propagación llevaron a Bomberos de Santiago a decretar una tercera alarma de incendio.

Según información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la emergencia de gran escala ocurrió entre las 4:00 y las 4:30 de la madrugada, en el sector de las calles Salas y Lastra.

Hasta el momento no se registran personas heridas; sin embargo, la administración de La Vega confirmó que 70 locales comerciales resultaron afectados por las llamas.

Al respecto, el segundo comandante de la institución, Juan Pablo Slako, señaló que existieron múltiples dificultades para combatir el fuego y frenar su propagación.

“La dificultad más grande fue el acceso a las máquinas, la Vega parte muy temprano con movimiento de camiones, eso generó también el atochamiento”, explicó a Chilevisión. Además, agregó que la rápida propagación del incendio se debió a la falta de cortafuegos en los locales y a la cercanía entre ellos.

Desde Bomberos informaron que el incendio ya se encuentra controlado y que actualmente se están realizando las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.