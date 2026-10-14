Incautan potenciador sexual falsificado y más de 30 mil cajetillas de cigarrillos en control de aduanas de Antofagasta

Más de 30 mil cajetillas de cigarrillos, 231 kilos de hoja de coca y 798 sachet de Vitafer-L, un potenciador sexual falsificado, forman parte de las incautaciones registradas por la Aduana Regional de Antofagasta durante la primera quincena de octubre, en el marco de sus labores de fiscalización en la región.

Los controles realizados en el Perímetro de Vigilancia Especial (PVE) del sector de La Negra, Antofagasta, dejaron la primera semana de octubre siete imputados y 231 kilos de hoja de coca hallados en 10 bultos enviados como encomienda en un bus interregional; en la segunda semana del mes, nueve procedimientos más permitieron incautar 16.310 cajetillas de contrabando y 798 sachets de Vitafer-L, con cuatro imputados y cinco casos de envíos por encomienda.

Los hallazgos más llamativos son los productos de Vitafer-L, sobre el cual el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta de medicamentos por comercializarse como suplemento alimenticio pese a corresponder a un producto farmacéutico falsificado.

De acuerdo con la alerta sanitaria, la sustancia contiene tadalafilo, principio activo utilizado en medicamentos registrados para tratar la disfunción eréctil y que se comercializan bajo condición de venta con receta simple. El ISP advierte que la presencia de este componente no está declarada en el etiquetado y que el producto carece de la autorización sanitaria correspondiente, por lo que puede representar riesgos para la salud.

El Director Regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero Papasideris, destacó la labor de los equipos que participan en estas acciones de control, orientadas a detectar mercancías que incumplen la normativa vigente y prevenir su circulación.

“Los resultados de estas fiscalizaciones reflejan la importancia de mantener controles permanentes sobre las mercancías que circulan por la región, tanto en las rutas como en los envíos por encomienda. Este trabajo permite detectar productos que pueden representar riesgos y contribuir al cumplimiento de las disposiciones legales”, señaló.