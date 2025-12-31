País aduanas de chile

Incautan 600 kilos de cobre que iban a Corea del Sur: Eran cables robados

Por CNN Chile

31.12.2025 / 18:00

La Aduana Regional de Arica corroboró las sospechas sobre un cargamento que iba hacia Busan, Corea del Sur, al verificar su origen. En total, el cargamento está avaluado en más de 5,3 mil dólares.

Aduana Regional de Arica identificó una exportación sospechosa que terminó siendo un intento de comercializar cables de cobre que habían sido robados en la región.

Según informó Aduanas, fue gracias a análisis previos de la información de operaciones de comercio exterior que los fiscalizadores de Arica repararon de inmediato en una exportación de cobre que parecía sospechosa.

Incautación de 600 kilos de chatarra de cobre proveniente del robo de cables. Aduana Regional de Arica.

Tras la revisión física de seis fardos de chatarra de cobre que era exportada hacia Busan, Corea del Sur, los indicios de su ilegalidad fueron confirmados posteriormente por el representante de una empresa de telecomunicaciones: el cobre provenía del robo de cables.

De esta manera se configuró el delito de contrabando de exportación, tipificado en el artículo 168, inciso cuarto, de la Ordenanza de Aduanas.

“El control de las exportaciones de chatarra de cobre está dentro de los planes de fiscalización que tiene Aduanas en Arica y en el resto del país, considerando que el robo de cables no sólo afecta a las empresas de telecomunicaciones o eléctricas, sino que también a las familias que sufren el corte de servicio básicos”, explicó el director (s) de la Aduana Regional de Arica, César Zamora.

Finalmente el embarque marítimo fue suspendido y Aduanas incautó 600 kilos de chatarra de cobre, avaluada en más de 5.300 dólares, a lo que se suma lo que estaban evadiendo en impuestos por otros 1.400 dólares.

