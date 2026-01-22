“Inaceptable”, “falta de respeto” y “matonaje”: PDG estalla contra la UDI por cupo parlamentario en el distrito 17

En concreto, según el gremialismo, el reconteo le dio la reelección a Felipe Donoso, dejando sin el escaño a Guillermo Valdés. La UDI difundió el triunfo en sus redes sociales.

Las elecciones parlamentarias se siguen disputando en la justicia electoral. A más de dos meses de los comicios, siguen las disputas por un cupo en el Congreso.

Y durante esta semana, la disputa por el distrito 17 de diputados ha estado al rojo vivo. ¿La razón? El escrutinio público de una serie de mesas de la Región del Maule realizadas por el Tricel, y que según la UDI, les terminó dando el cupo en desmedro del PDG.

En concreto, según el gremialismo, el reconteo le dio la reelección a Felipe Donoso, dejando sin el escaño a Guillermo Valdés. La UDI difundió el triunfo en sus redes sociales.

Pero la situación es más relevante de lo que parece, porque con ese cupo de más, la derecha queda a un solo voto de tener mayoría absoluta en la Cámara Baja, un factor relevante a la hora de debatir y discutir proyectos de ley.

Como sea, este jueves el PDG en masa salió a atacar a la UDI y a cuestionar el que se dieran por ganadores.

“Nuestro diputado electo Guillermo Valdés está siendo amenazado por el yerno del senador Coloma y por el cuñado del diputado Coloma. Donoso, que iba a la reelección y que perdió en las urnas, quiere meterle la mano a las urnas y volver a ser diputado. No ha hecho nada por la región y el distrito más que casarse con la hija del senador Coloma”, acusó Franco Parisi, excandidato presidencial del PDG.

Su hermana, Zandra Parisi, para también tuvo duras palabras hacia el gremiaalismo. “Quiero decir sin rodeos, lo ocurrido es gravísimo. Que la UDI haya salido a declarar un triunfo en el Distrito 17 sin un pronunciamiento oficial del Tricel es una conducta inaceptable en democracia. El PDG ha sido claro y responsable”.

“Los resultados los entrega el Tricel, no los partidos políticos. Esto no es una diferencia política ni una disputa electoral. El respeto básico al Estado de Derecho. Anticipar resultados confunde a la ciudadanía, erosiona la confianza pública y cruza un límite institucional que no puede normalizarse. Independiente de a quién favorezca el resultado final, las reglas se respetan siempre, no sólo cuando conviene”, cerró.

En tanto, Tamara Ramírez diputada electa y próxima subjefa de la bancada PDG afirmó que “me parece una falta de respeto a la democracia que la UDI intente confundir a la opinión pública con información falsa. Y es una vergüenza que de manera matonesca se pretenda revertir por secretaría la voluntad soberana de los habitantes del Maule. Hacemos un llamado firme a la UDI para que deje de presionar y manipular los hechos”.