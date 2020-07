El Partido Comunista (PC) y su bancada anunció el apoyo irrestricto a la acción que realizó el diputado Hugo Gutiérrez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca suspender una posible resolución del Tribunal Constitucional y la condena al Estado de Chile por infracciones gravísimas a derechos fundamentales.

A través de una conferencia de prensa, se anunciaron dos acciones del diputado a la CIDH, una petición y una medida cautelar para así desestimar el requerimiento de desafuero que llevaron adelante parlamentarios de derecha contra el legislador comunista.

El requerimiento fue presentado luego que Gutiérrez compartiera en sus redes sociales dibujos infantiles en los que se le veía disparando al presidente Sebastián Piñera. Este fue acogido a trámite por el TC en enero.

El presidente del PC y diputado, Guillermo Teillier, inició expresando que “a nombre del Comité Central, de todo el Partido, militancia y la Juventud, venimos a expresar toda nuestra solidaridad al compañero Hugo Gutiérrez y a darle nuestro apoyo ante la presentación que él está realizando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El máximo representante de la colectividad señaló que “esta es una maniobra completamente política porque se le quiere condenar y desaforar a través de un instrumento ilegítimo, por haber vertido opiniones políticas que no le gustaron a la derecha, al gobierno y parece que tampoco al Tribunal Constitucional”.

El presidente del PC manifestó que “se está vulnerando el legítimo derecho a la libertad de expresión porque se le pretende condenar por expresiones que hizo a través de Twitter que de ninguna manera se pueden acallar. Decimos que es una persecución política porque uno de los elementos de prueba es una declaración que sacó la Bancada del Partido Comunista con motivo del estallido social y es un elemento de prueba para desaforar al diputado Gutiérrez”.

Sin embargo, Guillermo Teillier aclaró que ya se había hecho un requerimiento al TC, pero contra toda la bancada y se había utilizado la misma prueba y que el propio tribunal desestimó, “por lo que si ahora acogen la carta, nos parecería ilegítimo”, indicó.

Teillier agregó que “es un intento gravísimo de hacer operar al Tribunal Constitucional en relación a opiniones políticas o a expresiones comunicacionales para acallar a una oposición legítima que ejercemos en este caso los comunistas y el compañero Hugo Gutiérrez”.

Para explicar la presentación ante el organismo internacional, el abogado Fernando Monsalve, quien lleva la causa del diputado, explicó que “hoy se han realizado dos presentaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: una petición y una denuncia que es una medida cautelar en razón de las graves infracciones, incumplimientos de obligaciones de respetar, garantizar y adecuar normativas; vulneraciones flagrantes por parte del Estado de Chile a través del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, de derechos como la libertad de expresión, la protesta social, los derechos políticos y el derecho a la justicia”.

“Estas cuatro infracciones gravísimas y manifiestas nos han llevado a recurrir ante un organismo Internacional con el propósito en primer término que se condene al Estado de Chile, que se ordene adecuar su normativa interna a la normativa internacional vigente y vinculante para el Estado de Chile y para solicitar la suspensión de una posible resolución del Tribunal Constitucional”, añadió.

Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez declaró en primera instancia su gratitud frente al apoyo que ha recibido. “Agradezco al Partido Comunista de Chile, mi partido, a sus direcciones comunales, regionales y a cada uno de sus militantes, a los partidos comunistas de América Latina y del mundo, quienes han hecho llegar su apoyo, a la izquierda parlamentaria europea, al Foro de Sao Paulo, a la CUT, al movimiento de derechos humanos”, afirmó.

El diputado comunista expresó que el intento de la derecha “es una antigua estrategia de deshumanizar al opositor para atacarlo y destruir con mayor facilidad, creo que sin duda esa estrategia les ha dado dividendos, pero no está dando resultado ahora”.

El parlamentario Hugo Gutiérrez agregó finalmente que “la decisión de no dejarme arrastrar al Tribunal Constitucional era la única solución que veía para defender también un estatuto parlamentario que impide que me juzguen a una sede distinta a la sede penal, yo estoy disponible para concurrir y así lo hice ver porque me auto denuncié a la justicia para que me investigue”.

La presentación ante la CIDH fue ingresada durante el día y se asignó su respectivo número de ingreso y registro: P-1653-20.