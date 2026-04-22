Asesinan a hombre con ocho disparos en plena vía pública de Quilicura

Un violento crimen sacudió a la comuna de Quilicura durante la medianoche de este miércoles, luego de que un hombre fuera ejecutado con al menos ocho impactos de bala mientras se encontraba en la vía pública.

El ataque, que movilizó a unidades especializadas de la policía, dejó en el sitio del suceso una cifra superior a las 20 evidencias balísticas, lo que da cuenta de la magnitud de la ráfaga de disparos efectuada por los desconocidos.

El procedimiento se gestó tras un llamado de emergencia que alertó sobre la presencia de un cuerpo tendido en calle Los Claveles. Al llegar al lugar, los equipos médicos y policiales confirmaron el deceso de la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida formalmente, aunque las primeras indagatorias apuntan a que se trataría de un ciudadano de nacionalidad extranjera.

Según explicó el fiscal del equipo ECOH, Rodrigo Moya Acevedo, el trabajo pericial en la zona permitió detectar una alta concentración de casquillos, lo que sugiere un ataque directo y planificado. Por su parte, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que la víctima fue abordada por un grupo indeterminado de sujetos, quienes abrieron fuego de manera inmediata antes de huir del sector.

Actualmente, los detectives de la PDI realizan el levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos en las inmediaciones de Quilicura para determinar la ruta de escape de los autores y el vehículo en el que se movilizaban. El cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal para la realización de la autopsia de rigor.