Homicidio en Renca: Hombre murió tras ser baleado en plena vía pública

Desde el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) detallaron que al hombre se le disparó en al menos 4 ocasiones.

La madrugada de este lunes, un hombre murió tras ser baleado por desconocidos en plena vía pública en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del hombre asesinado en Renca

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en la intersección de Bucalemu con Cruz Grande. En dicho lugar se encontraba la víctima cuando, por razones que se investigan, fue atacado.

Desde el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) señalaron que el hombre fue abordado por un grupo de desconocidos, abriendo uno de ellos fuego contra él.

La fiscal ECOH Marcela Adasme detalló que “la víctima habría sido abordada por otro sujeto que le disparó al menos en cuatro oportunidades“, tras lo cual murió en el lugar.

Hasta el momento no hay detenidos, pero la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ya está trabajando junto al equipo ECOH en la recopilación de antecedentes para dar con los responsables.