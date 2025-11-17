País policial

Homicidio en Renca: Hombre murió tras ser baleado en plena vía pública

Por CNN Chile

17.11.2025 / 08:11

{alt}

Desde el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) detallaron que al hombre se le disparó en al menos 4 ocasiones.

La madrugada de este lunes, un hombre murió tras ser baleado por desconocidos en plena vía pública en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del hombre asesinado en Renca

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en la intersección de Bucalemu con Cruz Grande. En dicho lugar se encontraba la víctima cuando, por razones que se investigan, fue atacado.

Desde el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) señalaron que el hombre fue abordado por un grupo de desconocidos, abriendo uno de ellos fuego contra él.

La fiscal ECOH Marcela Adasme detalló que “la víctima habría sido abordada por otro sujeto que le disparó al menos en cuatro oportunidades“, tras lo cual murió en el lugar.

Hasta el momento no hay detenidos, pero la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ya está trabajando junto al equipo ECOH en la recopilación de antecedentes para dar con los responsables.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Trabajadora murió en un tornado en 2019: Justicia confirmó indemnización de $25 millones para su familia
Homicidio en Renca: Hombre murió tras ser baleado en plena vía pública
Fin a la pugna senatorial en Atacama: Cicardini encabeza el doblaje oficialista con amplia victoria sobre Provoste
Histórico: Chile registró participación récord del 85% en la primera vuelta por el voto obligatorio
Por persona en la vía: Metro de Santiago informa el cierre de 4 estaciones de la Línea 1
EN VIVO | CNN Chile Radio: Lunes 17 de noviembre de 2025