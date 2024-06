La historia del hombre que arrancó por socavón en Kandinsky y se cambió al Euromarina: “Nunca más regreso al barrio”

Christian, un prevencionista de riesgo, contó que decidió quedarse en el barrio debido a que es seguro y con vista al mar, pero tras la nueva emergencia anunció que no regresará.

Christian, un prevencionista de riesgo, se cambió de su departamento en el área de Concón debido al socavón que amenazaba al edificio Kandinsky, pero un destino similar lo esperaba en el nuevo lugar que eligió para vivir: el Euromarina 2.

“Nunca más vuelvo al barrio”

La noche del 23 de agosto del 2023, un bombero tocó la puerta del departamento de Christian en el edificio Reñaca Norte 55 debido a que la estabilidad del edificio Kandinsky, ubicado justo adelante del suyo, estaba amenazada debido a un gran socavón.

“Nos dio susto igual y pensamos que si ese edificio se caía, el de nosotros era el siguiente“, contó a Las Últimas Noticias. Evacuó y, pese a que el temor persistía, a los pocos días regresó junto a su familia a la vivienda, hasta que nuevamente una tormenta amenazó su tranquilidad.

Ahora no era Kandinsky el afectado, sino que el edificio contiguo, el Miramar, donde un nuevo socavón apareció luego de que otra fuerte tormenta azotara la zona. Evacuó una segunda vez, pero ahora finalmente tomó la decisión de no regresar al amenazado departamento.

Lee también: Ingeniero en Construcción analiza condiciones que propiciaron socavón en Reñaca: “Es urgente que se genere una zonificación”

“Ahí sí que nos dimos cuenta de que había que irse (…). El dueño del departamento nos suplicó que nos quedáramos, nos hizo rebaja y todo, pero la seguridad es lo primero”, dijo, y relató que buscaron nuevos departamentos, pero en el mismo barrio, ya que el sector les gustaba.

Finalmente, optaron por mudarse al Euromarina 2. Todo fue tranquilidad un tiempo, hasta que la madrugada del domingo pasado un bombero volvió a golpear la puerta de su vivienda y a preguntarle si quería evacuar, ya que un socavón había aparecido al pie del edificio.

“Igual que la otra vez, me dijeron que la lluvia había provocado un socavón al pie del edificio y que me estaban avisando si queríamos evacuar el departamento o no. O sea, esta vez no era obligación (…). Pero, a diferencia del primer socavón, este sí que afectaba a nuestro edificio de forma directa, así que nos fuimos igual. Ahora sí que nunca más regreso al barrio“, sostuvo.