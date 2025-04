Desbordes por fiesta de universitarios: “Me dan vergüenza” y “no son capaces de limpiar el lugar que ensuciaron”

El alcalde de Santiago expresó su molestia por una fiesta no autorizada de universitarios en Parque Almagro. "Son jóvenes que mañana serán los profesionales de este país y dejaron un chiquero", señaló.

Los inicios de año en la órbita universitaria suelen comenzar con fiestas para darle la bienvenida a los denominados “mechones”. Estas celebraciones se realizan al interior de los campus o en recintos externos, pero, ¿qué sucede cuando se organizan en espacios públicos?

Un caso reciente de este tipo fue gestionado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien tuvo que intervenir cuando estudiantes de la educación superior organizaron una fiesta sin autorización. La actividad comenzó en el Barrio República, luego se trasladó al Parque O’Higgins y terminó en el Parque Almagro.

Según publicó Emol, la instancia culminó con un desalojo, en el cual personal de seguridad municipal fue atacado con objetos contundentes. Además, se registró el consumo y venta de alcohol y drogas en el lugar.

Respecto al caso, Desbordes comentó que se tomarán medidas, entre ellas solicitar una reunión con los rectores de las universidades de la zona.

“Son jóvenes que mañana van a ser los profesionales de este país y dejaron un chiquero. Me dan vergüenza los estudiantes que anoche hicieron esta actividad. No puede ser que repleten un lugar, ok, que hagan una actividad en un parque, que se diviertan, que lo pasen bien un rato, pero no puede ser que lo hagan con drogas, con alcohol, pero lo más importante de eso, que no sean capaces de limpiar el lugar que ensuciaron”, manifestó el jefe municipal.

En esa línea, remarcó: “Hoy día tenemos personal del municipio, personal nuestro que está trabajando para limpiar lo que ustedes, jóvenes, dejaron. La inmundicia que ustedes, jóvenes, dejaron”.

Asimismo, reiteró que esto no solo afecta a los trabajadores, sino también a la comunidad que pretende descansar o pasear a sus mascotas.

Finalmente, anunció que comenzará una licitación para el cierre completo del Parque Almagro.

“Vamos a cerrar ese parque. Ya el proyecto está, son $6.000 millones para el cierre del Parque Almagro, que esperamos tenerlo pronto, pero no debería ser la solución”, cerró.