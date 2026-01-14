Hasta 34° C este fin de semana: Senapred declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por calor extremo

El organismo declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana y también para seis regiones de la zona centro-sur por calor extremo.

Durante la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana por calor extremo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas, vigente desde la tarde del viernes 16 hasta el lunes 19 de enero.

Esta situación se debe a una condición sinóptica de dorsal en altura, que afectará principalmente a las siguientes zonas:

Región de Coquimbo: Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos

Región de Valparaíso: precordillera y valles precordilleranos

Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región de O’Higgins: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región del Maule: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región de Ñuble: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región del Biobío: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

#SenapredRM Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por calor extremo.https://t.co/B6WhToQShd pic.twitter.com/PzhUWpw42X — SENAPRED (@Senapred) January 14, 2026

Valores estimados de temperatura en grados Celsius (° C)