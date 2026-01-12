País elecciones

Harold Mayne-Nicholls y su deuda de $300 millones con BancoEstado: “Necesito que me den plazo y pagaré toda la deuda de mi candidatura”

Por CNN Chile

12.01.2026 / 08:24

El excandidato presidencial además aseguró que no se arrepiente de haberse presentado en la papeleta en noviembre pasado y que se queda conforme con haber tratado "de hacer algo".

El excandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls (Ind) se refirió a la deuda que tiene luego de su incursión presidencial, a raíz del reembolso que recibió por los votos conseguidos en la elección de noviembre pasado.

En conversación con LUN, Mayne Nicholls aseguró que “son los costos de esta aventura electoral. El sistema de préstamo, en este caso del BancoEstado, se da en la medida de las expectativas que tiene la institución sobre las diferentes candidaturas”.

“Obviamente, a mí me prestaron menos que a Evelyn Matthei, pero es lógico porque ella tiene gran respaldo de una estructura. En mi caso no es así por lo que debo solucionar este tema”, añadió.

Consultado sobre si existe posibilidad de pedir una negociación o una rebaja, indicó que “he tenido conversaciones con el BancoEstado. Claro que sería ideal que me condonaran parte de la deuda, pero eso no parece posible. Pero he visto buena disposición en cuanto a la manera de saldar esa deuda. En síntesis, sólo necesito que me den plazo y pagaré toda la deuda que generó mi candidatura”.

Finalmente, se le preguntó si valió la pensa presentar su candidatura, ante lo cual replicó que “yo creo que sí. Yo soy de los que piensa que hay tres maneras de enfrentar los problemas: haciéndose el leso, reclamando o tratando de hacer algo. Mi forma es la tercera”.

“Esta candidatura surgió luego de los Juegos Panamericanos. Vi que, tras un momento de orgullo y unidad, no se aprovechó todo lo vivido y Chile volvió a ser un país dividido entre buenos y malos, fachos y zurdos, con descalificaciones de uno y otro lado. Eso es lo que a mí me incentivó a presentarme. Por eso mi lema era que queríamos devolverle el alma a Chile”, sentenció el periodista.

