Gobierno lanzó Política Nacional de Seguridad Pública: ¿Cómo funcionará?

La política establece lineamientos concretos en seis ámbitos de acción para su funcionamiento.

Esta mañana, el presidente Gabriel Boric firmó el decreto de la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP), que será el principal instrumento de planificación en materia de seguridad para los próximos años, en el marco del nuevo Sistema de Seguridad Pública creado por la ley 21.730.

Según señalaron desde el Ministerio de Seguridad Pública, la Política tiene como objetivo “enfrentar los desafíos actuales de criminalidad con una respuesta integral, coordinada y basada en evidencia, estableciendo los principios rectores, orientaciones estratégicas y objetivos para las estrategias, planes, programas y acciones del Sistema de Seguridad Pública hasta el año 2031″.

¿Qué es la Política Nacional de Seguridad Pública?

La Política Nacional de Seguridad Pública busca “reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía mediante el establecimiento de lineamientos al Sistema de Seguridad Pública, orientados a fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño y la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia”.

Así, se comienza de la base de un diagnóstico de los fenómenos delictuales de los últimos 10 años: victimización relativamente estable, altos y persistentes niveles de temor y aumento de los delitos más violentos.

De ese modo, para abordar dichos fenómenos, se establecen lineamientos concretos en seis ámbitos de acción: prevención en niñez, adolescencia y juventud; prevención territorial; control del delito; persecución penal; sanción, cárceles y reinserción social; y atención y protección a víctimas.

Con dichos lineamientos se orientará la creación de una estrategia por parte de los integrantes del Sistema de Seguridad Pública, y que será evaluada y ajustada cada dos años.