Gobierno informó expulsión de argentino que participó en “desórdenes públicos graves” en Santiago: Tenía permiso de turista vencido

El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, informó sobre la expulsión de un ciudadano argentino que participó en “graves desórdenes públicos” el pasado 26 de marzo.

El sujeto de 31 años se mantenía en situación irregular en Chile, luego de haber excedido el plazo de permiso de residencia transitoria autorizado en calidad de turista.

El 26 de marzo, un hombre identificado como Andrés Vergara fue detenido por personal policial de Recoleta “en el marco de desórdenes públicos graves en el contexto de la manifestación estudiantil convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios a días de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, por la participación en la instalación de barricadas incendiarias en calle Bellavista, frente a la Universidad San Sebastián”.

Posteriormente, el 30 de marzo fue formalizado ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago por interrumpir la libre circulación de las personas y/o vehículos en la vía pública, mediante violencia y/o intimidación de las personas (ley Antibarricadas o Antisaqueos).

El tribunal determinó la medida cautelar de prisión preventiva, quedando recluido en Santiago 1.

Tras ello, y “en uso de la atribución extraordinaria contenida en el inciso final del artículo 132 de la Ley de Migraciones y Extranjería, el subsecretario del Interior dictó, por instrucción del ministro del Interior, Claudio Alvarado, la resolución N° 4.418, la cual dispuso su expulsión del país, fundada en razones de seguridad interior”.

Dicha resolución se materializó este miércoles 22 de abril, cuando el individuo fue trasladado bajo custodia de la PDI hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde “fue entregado a personal de Gendarmería argentina, dando así cumplimiento efectivo a la medida de expulsión”.

“El Gobierno ha decidido ejercer esta atribución extraordinaria con el objeto de reafirmar la voluntad de que la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”, comentó el subsecretario Máximo Pavez.

“Esta decisión, materializada rápidamente, es una muestra de que en Chile los extranjeros deben respetar la ley”, agregó.