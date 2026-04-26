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Gobierno de Chile condena “enérgicamente” ataque que obligó la evacuación de Trump

Por CNN Chile

26.04.2026 / 12:46

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En el comunicado, el gobierno de Chile expresó su “apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos”.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast condenó “de la manera más enérgica” el ataque ocurrido este sábado durante la cena de la organización de corresponsales de la Casa Blanca, incidente que obligó la evacuación del mandatario estadounidense, Donald Trump.

A través de un comunicado de Cancillería, el Ejecutivo manifestó su “apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos“.

Estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran”, agregaron en el comunicado.

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